Тренер сборной Украины будет неделю на самоизоляции перед Олимпиадой

Наставнику мужской сборной Украины по биатлону Юраю Санитре 28 января пришлось пойти на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19. В НОК Украины рассказали, когда тренер сможет полноценно присоединиться к команде.

Санитре нужно сдать отрицательные тесты

Шеф-миссии Олимпийской сборной команды Украины Анна Сорокина рассказала, что находится в связи с Санитрой.

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"В отеле просторная комната, есть вай-фай, телевизор, все необходимое для комфортного пребывания. Если будет прослеживаться положительная динамика, то даже можно посещать тренажерный зал с учетом всех ковид-протоколов", – отметила Сорокина.

Она сообщила, что самоизоляция Санитры может закончиться через 7 дней, если он сдаст два отрицательных теста на коронавирус.

Самоизоляция будет длиться 7 дней, закончится она только после того, как будут сданы два ежедневных негативных теста. Но мы все верим, что Юрай быстро поправится и вернется к нам. Вся команда к этому стремится,

– заявили Сорокина.

Что известно о заражении Санитры

В четверг, 27 января, на Олимпиаду в Пекин прибыли первые украинские спортсмены. К сожалению, тренер мужской команды Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус.

Сначала сообщалось, что второй тест наставника оказался отрицательным. Однако информация оказалась неточной – оба результата тестов были положительными.

В итоге Санитру отправили на самоизоляцию и он не может управлять командой. Если Санитра выздоровеет в течение семи дней, то успеет до первых биатлонных гонок, которые начнутся 5 февраля.

Украину на Олимпиаде представят 45 спортсменов в рекордных 12 видах спорта. Игры в Пекине будут продолжаться с 4 по 20 февраля.