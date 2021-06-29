Тренер сборной Нидерландов Франк де Бур подал в отставку после провала на Евро-2020

Сборная Нидерландов по футболу осталась без главного тренера. Франк де бур покинул команду из-за провального результата на Евро-2020.

Контракт с Франком де Буром был расторгнут после того, как он не выполнил поставленную перед ним задачу выхода в четвертьфинал Евро-2020. Сборная Нидерландов вылетела после 1/8 финала, проиграв сборной Чехии.

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"Когда мне предложили стать тренером национальной сборной в 2020 году, я подумал, что это честь и вызов. Но я также знал о давлении, которое будут оказывать на меня постоянно. С момента назначения это давление лишь усиливалось. Это нездоровая ситуация ни для меня, ни для команды в преддверии важных матчей квалификации на чемпионат мира", – объяснил свое решение Франк де Бур.

Сборная Нидерландов на Евро-2020