Контракт с Франком де Буром был расторгнут после того, как он не выполнил поставленную перед ним задачу выхода в четвертьфинал Евро-2020. Сборная Нидерландов вылетела после 1/8 финала, проиграв сборной Чехии.
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"Когда мне предложили стать тренером национальной сборной в 2020 году, я подумал, что это честь и вызов. Но я также знал о давлении, которое будут оказывать на меня постоянно. С момента назначения это давление лишь усиливалось. Это нездоровая ситуация ни для меня, ни для команды в преддверии важных матчей квалификации на чемпионат мира", – объяснил свое решение Франк де Бур.
Сборная Нидерландов на Евро-2020
- Нидерланды попали в одну группу на Евро-2020 со сборными Украины, Австрии и Северной Македонии. И выиграли все три матча.
- Все три матча группового этапа "оранье" провели дома – в Амстердаме на стадионе имени Иоганна Кройфа.
- В 1/8 финала Нидерланды вышли на сборную Чехии. И уступили со счетом 0:2. На 55-й минуте голландцы остались в меньшинстве после удаления Маттейса Де Лигта. После этого чехи и забили дважды.