Контракт з Франком де Буром було розірвано після того, як він не виконав поставлене перед ним завдання – виходу у чвертьфінал Євро-2020. Збірна Нідерландів вилетіла після 1/8 фіналу, програвши збірній Чехії.
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"Коли мені запропонували стати тренером національної збірної в 2020 році, я подумав, що це честь та виклик. Але я також знав про тиск, який будуть чинити на мене постійно. З моменту призначення цей тиск лише посилювався. Це нездорова ситуація ні для мене, ні для команди напередодні важливих матчів кваліфікації на чемпіонат світу", – пояснив своє рішення Франк де Бур.
Збірна Нідерландів на Євро-2020
- Нідерланди потрапили в одну групу на Євро-2020 зі збірними України, Австрії та Північної Македонії. І виграли усі три матчі.
- Всі три матчі групового етапу "ораньє" провели вдома – в Амстердамі на стадіоні імені Йоганна Кройфа.
- В 1/8 фіналу Нідерланди вийшли на збірну Чехії. І поступилися з рахунком 0:2. На 55-й хвилині нідерландці залишилися в меншості після вилучення Маттейса Де Лігта. Після цього чехи і забили двічі.