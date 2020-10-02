Главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к поединкам Лиги наций УЕФА против сборных Швейцарии и Украины.

Луис Энрике объявил список из 25 футболистов. Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

К слову Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями на трибунах

Состав сборной Испании

Дебютный вызов в национальную команду получил полузащитник "Леванте" Хосе Кампанья. В стартовых матчах Лиги наций также отсутствовали полузащитник "Бетиса" Серхио Каналес и арендованный у "Реала" хавбек "Арсенала" Дани Себальос, которые получили вызов.

Отсутствуют в списке вызванных нападающий Марко Асенсио, который восстанавливается от травмы, а также полузащитник Тьяго Алькантара, который заразился коронавирусом.

Вратари: Де Хеа, Кэпа, Симон.

Защитники: Гайя, Регилон, Пау Торрес, Диего Льоренте, Рамос, Эрик Гарсия, Хесус Навас, Карвахаль.

Полузащитники: Бускетс, Родри, Руис, Микель Мерино, Каналес, Кампанья, Себальйос, Ансуи Фати, Ферран Торрес.

Нападающие: Жерар Морено, Оярсабаль, Родриго, Адама Траоре, Ольмо.

OFICIAL | ¡¡Una lista sobre ruedas junto a @tuSEAT!!



Estos son los jugadores "matriculados" por @LUISENRIQUE21 para los próximos partidos de la @SeFutbol ante Portugal, Suiza y Ucrania.



#SomosEspaña

️ #SomosFederación pic.twitter.com/O3eCOlvhhi — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 2, 2020

Турнирная таблица Лиги наций

Испания с четырьмя очками возглавляет группу Лиги наций, Украина с тремя пунктами идет на второй строчке. Вслед располагаются Германия (2 очка) и Швейцария (1).

В сентябре испанцы в Мадриде победили Украину со счетом 4:0.

Сборная Испании 10 октября сыграет против швейцарцев дома, а 13 октября встретится с командой Украины на НСК "Олимпийский".