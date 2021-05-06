Лорел Габбард воспользовалась изменением правил

Лорел Хаббард смогла гарантировать себе участие в Играх-2020 благодаря изменению правил отбора. Вследствие пандемии COVID-19 большинство лицензионных турниров на Олимпиаду были отменены.

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Международный олимпийский комитет (МОК) изменил систему отбора. В тяжелой атлетике путевки на Олимпийские игры будут гарантировать спортсмены, занимающие высокие позиции в рейтинге.

Хаббард занимает 16 место в весе свыше 87 килограммов, что не гарантировало ей поездку в Токио. И Хаббард получит путевку на Олимпиаду из-за того, что часть спортсменок, имеющих лучший рейтинг, не смогут выступить из-за лимита.

Согласно правилам, каждую страну может представлять один спортсмен.

МОК в 2019 году позволил трансгендерам выступления в женских турнирах при условии, что их уровень тестостерона будет меньше показателя 10 наномоль на литр в течение года.

Хаббард выполнила необходимые условия для участия на Олимпиаде. Окончательная заявка Новой Зеландии на турнир будет известна 5 июля.

43-летняя Хаббард может стать возрастной тяжелоатлеткой в ​​истории соревнований.

Что известно о Лорел Хаббард?

Лорер сменила пол в 2012 году. До этого Хаббард выступала под именем Гэвин Хаббард в весе до 105 килограммов.

В 2017 году на чемпионате мира Хаббард завоевала "серебро", что стало дебютной наградой на таком уровне.

На чемпионате мира-2019 Хаббард подняла рекордный для себя вес – 285 килограммов. Однако Лорен не получила награду, а заняла 6 место. Лучший результат Хаббард продемонстрировала в квалификации.

Летние Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.