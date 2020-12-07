Сборная Франции стала соперником Украины в квалификации Чемпионата мира по футболу 2022 года. Главный тренер французов Дидье Дешам оценил результаты жеребьевки

Именно сборная Франции выпадает Украине как соперник с первой корзины. И с этой командой наша сборная недавно провела товарищеский матч, потерпев разгромное поражение 7:1.

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Мы очень хорошо знаем сборные Украины и Финляндии, ведь с ними наша команда встречалась совсем недавно. Зато мы, например, никогда не играли в Казахстане. Поездка туда будет очень длинной. Подождем, чтобы узнать расписание матчей. Это может вызвать дополнительные трудности,

– заявил Дидье Дешам.

Он также отметил, что его команда – фаворит группы. Поэтому перед ней стоит единственная задача – финишировать на первом месте. Оно дает право напрямую выйти на Чемпионат мира 2022 года.

"Франция – фаворит группы, но все необходимые очки нам придется приобретать в поединках с конкретными соперниками. Цель ясна – финишировать первыми в нашей группе. Мы должны зафиксировать эту идею и не думать о других. Даже рассматривать возможность занять второе место рискованно", – отметил Дидье Дешам.

Соперники сборной Украины в квалификации ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала

Стоит добавить, что сборная Франции уже однажды стояла на пути сборной Украины на Чемпионат мира. Это было в 2013 году. Украинцы довольно сенсационно победили в первом матче 2:0. Но в ответном матче во Франции уступили 3:0 и не вышли на Мундиаль-2014.