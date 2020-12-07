Збірна Франції стала суперником України у кваліфікації Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Головний тренер французів Дідьє Дешам оцінив результати жеребкування

Саме збірна Франції випада Україні як суперник із першого кошика. І з цією командою наша збірна нещодавно провела товариський матч, зазнавши розгромної поразки 7:1.

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Ми дуже добре знаємо збірні України та Фінляндії, адже з ними наша команда зустрічалася зовсім недавно. Натомість ми, наприклад, ніколи не грали в Казахстані. Поїздка туди буде дуже довгою. Почекаємо, аби дізнатися розклад матчів. Це може викликати додаткові труднощі,

– заявив Дідьє Дешам.

Він також зазначив, що його команда – фаворит групи. Тож перед нею стоїть єдине завдання – фінішувати на першому місці. Воно дає право напряму вийти на Чемпіонат світу 2022 року.

"Франція – фаворит групи, але всі необхідні очки нам доведеться здобувати в поєдинках із конкретними суперниками. Мета зрозуміла – фінішувати першими в нашій групі. Ми повинні зафіксувати цю ідею й не думати про інші. Навіть розглядати можливість посісти друге місце ризиковано", – відзначив Дідьє Дешам.



Суперники збірної України у кваліфікації ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу

Варто додати, що збірна Франції вже одного разу стояла на шляху збірної України на Чемпіонат світу. Це було у 2013 році. Українці доволі сенсаційно перемогли у першому матчі 2:0. Але у матчі-відповіді в Франції поступилися 3:0 та не вийшли на Мундіаль-2014.