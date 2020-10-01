Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обнародовал список игроков на октябрьские матчи. Французская сборная сыграет с Украиной товарищеский матч и проведет два поединка в Лиге наций.

Французский наставник вызвал 24-х футболистов. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

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Состав сборной Франции

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лилль").

Защитники: Рафаэль Варан ("Реал", Испания), Люка Динь ("Эвертон", Англия), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – "Бавария", Германия), Пресналь Кимпембе ("ПСЖ"), Клеман Лангле ("Барселона", Испания), Лео Дюбуа ("Лион"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг", Германия).

Полузащитники: Нголо Канте ("Челси", Англия), Стивен Н'Зонзи, Эдуарду Камавинга (оба – "Ренн"), Адриан Рабьо ("Ювентус", Италия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Корантен Толиссо ("Бавария", Германия).

Нападающие: Оливье Жиру ("Челси", Англия), Антуан Гризманн ("Барселона", Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Виссам Бен Йеддер ("Монако"), Уссем Ауар ("Лион").

Матч с Украиной станет тестом

После объявления состава Дешам пообщался с журналистами.

Наставник французов не считает, что три матча в течение двух недель являются проблемой. Дешам поддержал решение УЕФА разрешить проводить 5 замен.

"Три поединка за восемь дней? Не скажу, много это или мало. Обычно мы проводим по два матча. Но мы прожили без встреч "Ле Бле" почти год, поэтому добавили еще одну игру. Мы адаптируемся. Применим ротацию, плюс УЕФА разрешил проводить по пять замен в официальных поединках. Это важно для здоровья футболистов. Хорошо было бы, если бы это правило распространилось и на финальную часть Евро-2020", – сказал Дешам.

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Вместе с тем, наставник французов считает поединок с Украиной тестом для своих игроков.

Конечно, будет несколько изменен тренировочный процесс. Матч с Украиной станет тестом для футболистов перед игрой с Португалией. Именно в товарищеской встрече я сделаю свой выбор,

– сказал Дешам.

Кроме Украины и Португалии, соперником французов в октябре станет сборная Хорватии. Зато украинская сборная в Лиге наций примет в Киеве Германию (10 октября) и Испанию (13 октября). Матч Франция-Украина состоится 7-го октября в Сент-Дени на "Стад де Франс".