Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оприлюднив список гравців на жовтневі матчі. Французька збірна зіграє з Україною товариський матч та проведе два поєдинки у Лізі націй.

Французький наставник викликав 24-х футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

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Склад збірної Франції

Воротарі: Уго Льоріс ("Тоттенхем", Англія), Стів Манданда ("Марсель"), Майк Меньян ("Лілль").

Захисники: Рафаель Варан ("Реал", Іспанія), Люка Дінь ("Евертон", Англія), Люка Ернандес, Бенжамен Павар (обидва – "Баварія", Німеччина), Пресналь Кімпембе ("ПСЖ"), Клеман Лангле ("Барселона", Іспанія), Лео Дюбуа ("Ліон"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг", Німеччина).

Півзахисники: Н'Голо Канте ("Челсі", Англія), Стівен Н'Зонзі, Едуарду Камавінга (обидва – "Ренн"), Адріан Рабьо ("Ювентус", Італія), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англія), Корантен Толіссо ("Баварія", Німеччина).

Нападники: Олів'є Жиру ("Челсі", Англія), Антуан Грізманн ("Барселона", Іспанія), Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"), Кінгслі Коман ("Баварія", Німеччина), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англія), Віссам Бен Йєддер ("Монако"), Уссем Ауар ("Ліон").

Матч з Україною стане тестом

Після оголошення складу Дешам поспілкувався з журналістами.

Наставник французів не вважає, що три матчі протягом двох тижнів є проблемою. Дешам підтримав рішення УЄФА дозволити проводити 5 замін.

"Три поєдинки за вісім днів? Не скажу, багато це чи мало. Зазвичай ми проводимо по два матчі. Але ми прожили без зустрічей "Ле Бле" майже рік, тому додали ще одну гру. Ми адаптуємося. Застосуємо ротацію, плюс УЄФА дозволив проводити по п’ять замін в офіційних поєдинках. Це важливо для здоров’я футболістів. Добре було б, якби це правило поширилося й на фінальну частину Євро-2020", – сказав Дешам.

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Разом з тим, наставник французів вважає поєдинок з Україною тестом для своїх гравців.

Звісно, буде дещо змінений тренувальний процес. Матч з Україною стане тестом для футболістів перед грою з Португалією. Саме в товариській зустрічі я зроблю свій вибір,

– сказав Дешам.