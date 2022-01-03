Тренер Сауля Альвареса прокомментировал вероятный бой с Усиком
3 января 2022 , 11:35Читати новину українською
Источник:Boxing News 24
Сауль Альварес недавно объявил, что перейдет в первый тяжелый вес, в котором Александр Усик в 2018 году был абсолютным чемпионом мира. В прессе появились слухи, что рано или поздно Канело может встретиться с Усиком.
Бой Усика и Альвареса не состоится
Эдди Рейносо, тренер Альвареса, прокомментировал возможный бой своего подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александром Усиком.
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По мнению специалиста, у боя Усик – Альварес нет шансов состояться. Рейносо предлагает украинцу встретиться с непобедимым тяжеловесом Фрэнком Санчесом.
Нет никаких шансов, что Канело сразится с Усиком. Он боец тяжелого веса, для этого у нас есть Фрэнк Санчес, это был бы отличный бой,
– сказал Рейносо.
Альварес меняет весовую категорию
- В ноябре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом мира в суперсредней весовой категории. Он побил Калеба Планта.
- Мексиканец заявил, что планирует в шестой раз изменить весовую категорию. Теперь Канело будет выступать в первом тяжелом весе.
- Альварес провел 60 боев, из которых выиграл 57 (39 нокаутом). В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру и две ничьи.
- Сауль – лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.