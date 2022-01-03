Тренер Сауля Альвареса прокомментировал вероятный бой с Усиком

3 января 2022 , 11:35
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Источник:

Boxing News 24

Сауль Альварес недавно объявил, что перейдет в первый тяжелый вес, в котором Александр Усик в 2018 году был абсолютным чемпионом мира. В прессе появились слухи, что рано или поздно Канело может встретиться с Усиком.

Бой Усика и Альвареса не состоится

Эдди Рейносо, тренер Альвареса, прокомментировал возможный бой своего подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александром Усиком.

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По мнению специалиста, у боя Усик – Альварес нет шансов состояться. Рейносо предлагает украинцу встретиться с непобедимым тяжеловесом Фрэнком Санчесом.

Нет никаких шансов, что Канело сразится с Усиком. Он боец тяжелого веса, для этого у нас есть Фрэнк Санчес, это был бы отличный бой,
– сказал Рейносо.

Альварес меняет весовую категорию

  • В ноябре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом мира в суперсредней весовой категории. Он побил Калеба Планта.
  • Мексиканец заявил, что планирует в шестой раз изменить весовую категорию. Теперь Канело будет выступать в первом тяжелом весе.
  • Альварес провел 60 боев, из которых выиграл 57 (39 нокаутом). В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру и две ничьи.
  • Сауль – лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.
Автор: Михайло Гема