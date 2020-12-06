Тренер Санитра объявил неожиданный состав Украины на мужскую эстафету по биатлону
В воскресенье, 6 декабря, в рамках 2-го этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоится первая классическая эстафета сезона-2020/21. Мужская эстафетная четверка Украины выступит в необычном составе.
Главный наставник сборной Украины Юрай Санитра определился с четверкой мужчин, которые будут защищать цвета украинского флага в классической мужской эстафете. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.
Стоит узнать Кубок мира по биатлону: календарь гонок и где смотреть в Украине
На первых двух этапах будут стартовать старожилы команды. Начнет гонку для сборной Украины Артем Прима, который попытается составить конкуренцию другим соперникам.
Далее в гонку войдет капитан команды Дмитрий Пидручный. Несколько неожиданно увидеть лидера уже на втором этапе, а не на решающем последнем.
Дмитрий передаст эстафету Руслану Ткаленко. А завершать будет 23-летний Богдан Цымбал. Вот это решение поставить молодого биатлониста на последний этап является достаточно рискованным от руководителя сборной Украины.
Состав сборной Украины
- Артем Прима
- Дмитрий Пидручный
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цымбал
Вне заявки остался Антон Дудченко.
Календарь биатлонного сезона-2020/21 / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью