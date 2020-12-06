В воскресенье, 6 декабря, в рамках 2-го этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоится первая классическая эстафета сезона-2020/21. Мужская эстафетная четверка Украины выступит в необычном составе.

Главный наставник сборной Украины Юрай Санитра определился с четверкой мужчин, которые будут защищать цвета украинского флага в классической мужской эстафете. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

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На первых двух этапах будут стартовать старожилы команды. Начнет гонку для сборной Украины Артем Прима, который попытается составить конкуренцию другим соперникам.

Далее в гонку войдет капитан команды Дмитрий Пидручный. Несколько неожиданно увидеть лидера уже на втором этапе, а не на решающем последнем.

Дмитрий передаст эстафету Руслану Ткаленко. А завершать будет 23-летний Богдан Цымбал. Вот это решение поставить молодого биатлониста на последний этап является достаточно рискованным от руководителя сборной Украины.

Состав сборной Украины

Артем Прима

Дмитрий Пидручный

Руслан Ткаленко

Богдан Цымбал

Вне заявки остался Антон Дудченко.

Классическая мужская эстафета состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало гонки в 13:45.



Календарь биатлонного сезона-2020/21 / Инфографика 24 канала