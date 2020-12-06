У неділю, 6 грудня, у рамках 2-го етапу Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться перша класична естафета сезону-2020/21. Чоловіча естафетна четвірка України виступить у неочікуваному складі.

Головний наставник збірної України Юрай Санітра визначився з четвіркою чоловіків, які захищатимуть кольори українського стяга у класичній чоловічій естафеті. Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

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На перших двох етапах стартуватимуть старожили команди. Розпочне гонку для збірної України Артем Прима, який спробує скласти конкуренцію іншим суперникам.

Далі у гонку увійде капітан команди Дмитро Підручний. Дещо неочікувано побачити лідера вже на другому етапі, а не на вирішальному останньому.

Дмитро передасть естафету Руслану Ткаленку. А завершувати буде 23-річний Богдан Цимбал. Ось це рішення поставити молодого біатлоніста на останній етап є достатньо ризикованим від керманича збірної України.

Склад збірної України

Артем Прима Дмитро Підручний Руслан Ткаленко Богдан Цимбал

Поза заявкою залишився Антон Дудченко.

Класична чоловіча естафета відбудеться у неділю, 6 грудня. Початок гонки о 13:45.



Календар біатлонного сезону-2020/21 / Інфографіка 24 каналу