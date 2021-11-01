Стрельба началась за восемь минут до конца матча на трибунах болельщиков клуба хозяина – Уракану. К тому времени команда побеждала 3:1.
После звука выстрелов футболисты на поле скрылись за его пределы, а затем и в подтрибунные помещения.
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Именно в этот момент огнестрельное ранение в плечо получил тренер команды-гостей Маурисио Ромеро. На видео с матча видно, как он хватается за плечо в один момент.
Видео момента ранения тренера в плечо (18+)
Ранение оказалось не критическое – жизни и здоровью тренера ничего не угрожает, он находится в больнице и планирует написать заявление в полицию.
Стоит добавить, что стрельба на трибунах перепугала не только футболистов на поле, но и зрителей на трибунах. Они были вынуждены прятаться за бетонными блоками.
Впоследствии на стадион прибыла полиция.