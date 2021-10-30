Хазри забил с 68 метров, став автором самого дальнего гола в элитном французском дивизионе. То есть, когда начали считать статистику (с сезона-2006/07).

Смотрите также Малиновский помог Аталанте не проиграть Лацио благодаря голу на последней минуте: видео

Видео гола Хазри

30-летний Вахби Хазри выступает за Сент-Этьен, куда он перешел из английского Сандерленда, с лета 2018 года. В этом сезоне чемпионата Франции тунисец забил семь голов в 12 матчах. При этом остальные игроки «зелено-белых» забили всего пять мячей.