Тренер итальянского клуба "Катания" Джузеппе Рафаэле был удален в матче против "Вибонезе" в Серии C. Все потому, что он сбил соперника, который бежал в контратаку.

Все произошло уже в компенсированное арбитром время. В то время тренеру "Катании" пришлось немало понервничать. Ведь на 64-й минуте его команда была впереди 2:0, и пропустила гол на 88-й минуте.

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И вот на второй компенсированной минуте гости сумели перехватить мяч. Сделали это возле технической зоны, где и был Джузеппе Рафаэле.

Чтобы не дать сопернику убежать в контратаку и сравнять счет, Рафаэле вышел на поле и сделал подножку футболисту, выбив из-под его ног мяч.

На поле после этого едва не вспыхнула драка. Но арбитр сразу всех успокоил. А сам наставник "Катании" получил красную карточку.

Правда его фол помог команде. Ведь не позволил сопернику реализовать контратаку, и таким образом удержал победу.