Тренер італійського клубу "Катанія" Джузеппе Рафаеле був вилучений у матчі проти "Вібонезе" у Серії C. Все через те, що він збив суперника, який втікав у контратаку.

Все сталося вже у компенсований арбітром час. На той час тренеру "Катанії" довелося чимало понервувати. Адже на 64-й хвилині його команда була попереду 2:0, та пропустила гол на 88-й хвилині.

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І от на другій компенсованій хвилині гості зуміли перехопити м'яч. Зробили цей поблизу технічної зони, де і був Джузеппе Рафаеле.

Щоб не дати супернику втекти в контратаку та зрівняти рахунок, Рафаеле вийшов на поле та зробив підніжку футболісту, вибивши з під його ніг м'яч.

На полі після цього мало одразу не спалахнула бійка. Але арбітр одразу всіх заспокоїв. А сам наставник "Катанії" отримав червону картку.

Правда його фол допоміг команді. Адже не дав можливість супернику реалізувати контратаку, і таким чином втримав перемогу.