Дикий скандал в гимнастике: украинский тренер уехал за границу на несуществующий тренировочный сбор

Юрий Давыдов получил разрешение на выезд из Украины специально под учебно-тренировочный сбор своего подчиненного. Впрочем, сам спортсмен остался дома.

После начала полномасштабной войны с Россией большинству украинских мужчин ограничили выезд за границу. Впрочем, представителям спорта предоставляют специальное разрешение от Минмолодежиспорта.

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За ним игроки, тренеры и другой персонал спортивных команд или атлетов могут покинуть Украину на период до 30 дней с обязательством вернуться. Очень странная история произошла в спортивной гимнастике.

7 апреля Министерство молодежи и спорта издало указ о разрешении на пересечение границы для гимнаста Александра Матвеева и его тренера Юрия Давыдова. Причиной называется учебно-тренировочный сбор в Ирландии.

Всего министерство издало четыре указа на этих представителей спорта, что позволяет им находиться за границей с 11 мая по 1 сентября, то есть 3,5 месяца. Впрочем, Украину оставил только тренер.

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Матвеев же остался в стране в родном Кропивницком. Там он проводит тренировки и даже участвует в местных соревнованиях. Поэтому получается, что Юрий Давыдов поехал на учебно-тренировочный сбор оставшегося в Украине спортсмена.