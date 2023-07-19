После начала полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт массово начал налагать санкции на страну-террористку. Команды не допускают к соревнованиям, а спортсменам разрешают выступать под нейтральным флагом.

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Впрочем, с марта этого года после рекомендаций МОК вернуть россиян многие федерации открыли двери оккупантам. Но среди них не поначалу не было Международной федерации гимнастики.

В мае организация продлила бан для россиян и беларусов, но уже летом федерация решила изменить свое мнение. В ходе заседания Исполкома было принято решение о допуске спортсменов из России и Беларуси.

Выступать они смогут только в нейтральном статусе и при доказательстве своей неподдержки войне в Украине. При этом гимнасты из стран-террористок смогут вернуться в соревнования не ранее 1 января 2024 года.

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Таким образом, россиян и беларусов не будет на чемпионатах мира по художественной и спортивной гимнастике. Эти соревнования будут одними из отборочных на Олимпийские игры-2024.

Отметим, что Международный олимпийский комитет еще не принял решение по участию россиян и белорусов на Олимпиаде в Париже. Ожидается, что организация не будет выдавать никаких заявлений по этому поводу как минимум до октября этого года.