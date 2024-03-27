Вацко рассказал о заинтересованности к полузащитнику Шахтера Георгию Судакову в Англии. Он отметил, что на увеличение ценника на игрока повлиял выход не Евро-2024.

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Ливерпуль пристально следит за Судаковым

"Если говорить об украинских клубах, то выходу сборной Украины на Евро-2024 сейчас больше всего радуется Шахтер. Донецкий клуб уже потирает руки в ожидании этого чемпионата Европы, потому что план повышения ценника на Судакова работает.

Из того, что я знаю, сейчас реально Англия включилась с точки зрения заинтересованности. А там где Англия - там бабосы. Это не Серия А, это не Италия", – сказал Вацко.

По словам журналиста, за украинским игроком пристально следит Ливерпуль.

Про Арсенал пишут, я читал в интернете – я этого не знаю, здесь ничего не буду говорить. А вот Ливерпуль Судакова ведет очень серьезно, очень тщательно. Скауты ездят, смотрят его вживую. Это я могу подтвердить на 100%,

– добавил Вацко.

Выступления Судакова в нынешнем сезоне