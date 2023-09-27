"Теперь очередь за Шахтером": тренер Оболони прокомментировал сенсационную победу над Динамо

Столичное дерби в рамках Кубка Украины завершилось неожиданным результатом. Один из главных фаворитов турнира выбыл в стадии 1/8 финала.

Киевская Оболонь оставила Динамо за бортом Кубка Украины, минимально обыграв "бело-синих" со счетом 1:0. Победный гол у "пивоваров" забил защитник Сергей Суханов.

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Иващенко: Не каждый день обыгрываешь Динамо

После триумфа в "киевском дерби" тренер Оболони Валерий Иващенко ответил на вопросы журналистов. В частности, наставник "пивоваров" отметил, благодаря чему его подопечные сумели создать сенсацию.

"Что здесь комментировать – не каждый день обыгрываешь Динамо. Это элита украинского футбола. Сказал игрокам нашей команды перед матчем, что сегодня они могут попасть в историю. Ведь Оболонь еще никогда не выходила в четвертьфинал Кубка Украины. В итоге, ребята вписали свои имена в историю И они заслужили эти положительные эмоции, но уже с завтрашнего дня надо переключаться на подготовку к матчам чемпионата, поздравляю всех, кто за нас сегодня болел!

В первом тайме у нас тоже было много моментов, которые нужно было реализовывать. Но главное, что мы наконец забили этот непростой, но важный мяч. Надеюсь, это послужит импульсом на следующие матчи. Всегда главное верить в избранную стратегию, направление. И голы придут. Моменты у нас есть, не хватает реализации. Будем над этим работать", – отметил Иващенко.

Наставник Оболони не беспокоится следующим соперником в Кубке. Его команда готова бросить вызов даже чемпиону Украины.

Только что подошел один из болельщиков и сказал, что теперь очередь за Шахтером. Но кто попадется, тот попадется. С любым соперником нужно играть. Если мы хотим стремиться к положительному результату, нам должно быть все равно с кем играть. Тем более мы выступаем в Премьер-лиге и должны ей отвечать,

– сказал Иващенко.

Отметим, что киевская Оболонь по трансферной стоимости футболистов занимает последнее место среди команд УПЛ. Однако подопечные Иващенко уже создали мини-сенсацию в чемпионате, обыграв серебряного призера Днепр-1 (2:1). А в Кубке Украины победили еще одного участника еврокубков.