Київська Оболонь залишила Динамо за бортом Кубка України, мінімально обігравши "біло-синіх" з рахунком 1:0. Переможний гол у "пивоварів" забив захисник Сергій Суханов.

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Іващенко: Не щодня обігруєш Динамо

Після тріумфу в "київському дербі" тренер Оболоні Валерій Іващенко відповів на питання журналістів. Зокрема наставник "пивоварів" відзначив, завдяки чому його підопічні зуміли створити сенсацію.

"Що тут коментувати – не щодня обігруєш Динамо. Це еліта українського футболу. Сказав гравцям нашої команди перед матчем, що сьогодні вони можуть потрапити в історію. Адже Оболонь ще ніколи не виходила до чвертьфіналу Кубка України. У підсумку, хлопці вписали свої імена в історію, з чим я їх щойно привітав. І вони заслужили ці позитивні емоції. Але вже з завтрашнього дня треба перемикатися на підготовку до матчів чемпіонату. Вітаю всіх, хто за нас сьогодні вболівав!

У першому таймі в нас теж було чимало моментів, які треба було реалізовувати. Але головне, що ми, нарешті, забили цей непростий, але важливий м’яч. Сподіваюся, це послужить нам імпульсом на наступні матчі. Завжди головне вірити в обрану стратегію, напрямок. І голи прийдуть. Моменти в нас є, не вистачає реалізації. Будемо над цим працювати", – зазначив Іващенко.

Наставник Оболоні не переймається наступним суперником в Кубку. Його команда готова кинути виклик навіть чемпіону України.

Щойно підійшов один з уболівальників і сказав, що тепер черга за Шахтарем. Але хто попадеться, той попадеться. З будь-яким суперником треба грати. Якщо ми хочемо прагнути до позитивного результату, нам має бути все одно, з ким грати. Тим паче ми виступаємо в Прем’єр-лізі й повинні їй відповідати,

– сказав Іващенко.

Зазначимо, що київська Оболонь за трансферною вартістю футболістів займає останнє місце серед команд УПЛ. Проте підопічні Іващенка вже створили мінісенсацію в чемпіонаті, обігравши срібного призера Дніпро-1 (2:1). А в Кубку України перемогли ще одного учасника єврокубків.