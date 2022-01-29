Тренер мужской сборной Украины по биатлону сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде

Сборная Украины по биатлону потеряла уже второго тренера на зимней Олимпиаде-2022 из-за коронавируса. Теперь положительный тест у Игоря Ященко.

Игорь Ященко – помощник в мужской сборной главного тренера Юрая Санитры. После положительного теста на коронавирус его тоже отправили на самоизоляцию.

Поэтому он тоже не сможет руководить действиями команды в ближайшее время.

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Напомним, Юрай Санитра по прибытии в Пекин сдал положительный тест на коронавирус. Повторный тест тоже показал инфекцию, поэтому его на семь дней отправили на самоизоляцию. Закончится она лишь тогда, когда он дважды подряд получит отрицательный тест на коронавирус.

Что касается остальной украинской дерегации, то согласно антиковидным правилам все аккредитованные на Олимпиаде лица проходят ежедневные тесты на наличие коронавируса. Все спортсмены сборной Украины на данный момент сдавали отрицательные тесты и продолжают тренировки без ограничений.