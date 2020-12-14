Украинский тренер Александр Бабич подвел итоги первой части сезона УПЛ и поделился ожиданиями от второй части.

Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

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Можно сказать, что лучший игрок осенней части сезона УПЛ – это Мирча Луческу. Если брать из футболистов, то в голову приходят последние матчи команд. Поэтому я скажу, что это Тайсон. Команды, которые разочаровали – это Днепр-1 и Рух. В большей степени, наверное, все же днепряне, если смотреть на их состав. Львовская команда все же новичок в Премьер-лиге.

"Команда, которая смогла удивить – это Ворскла. Я посмотрел на таблицу УПЛ, там образовалось 3 группы. Понятно, что за первые места будут бороться Шахтер и Динамо. Основные претенденты на бронзу – это Ворскла, Заря и Александрия", – сказал Бабич.

Последний матч 2020 года для Мариуполя

Черниговская Десна обыграла Мариуполь в матче 13 тура УПЛ. Благодаря этому команда на зимний перерыв ушла на третьем месте в турнирной таблице.

Мариуполь же пока только девятый. Но если игроки азовской команды могут уже отправиться на отдых, то черниговских футболистов еще ожидает матч 1/8 финала Кубка Украины. Соперник – луганская Заря. Матч состоится в среду, 16 декабря, в Киеве.