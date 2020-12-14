Український тренер Олександр Бабич підвів підсумки першої частини сезону УПЛ і поділився очікуваннями від другої частини.

Про це він розповів у інтерв'ю Tribuna.com.

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Можна сказати, що найкращий гравець осінньої частини сезону УПЛ – це Мірча Луческу. Якщо брати з футболістів, то в голову приходять останні матчі команд. Тому я скажу, що це Тайсон. Команди, які розчарували – це Дніпро-1 і Рух. Більшою мірою, напевно, все ж дніпряни, якщо дивитися на їх склад. Львівська команда все ж новачок в Прем'єр-лізі.

"Команда, яка змогла здивувати – це Ворскла. Я подивився на таблицю УПЛ, там утворилося 3 групи. Зрозуміло, що за перші місця будуть боротися Шахтар і Динамо. Основні претенденти на бронзу – це Ворскла, Зоря і Олександрія", – сказав Бабіч.

Останній матч 2020 року для Маріуполя

Чернігівська Десна обіграла Маріуполь в матчі 13 туру УПЛ. Завдяки цьому команда на зимову перерву пішла на третьому місці в турнірній таблиці.

Маріуполь же поки лише дев'ятий. Та якщо гравці азовської команди можуть вже відправитися на відпочинок, то чернігівських футболістів ще очікує матч 1/8 фіналу Кубка України. Суперник – луганська Зоря. Матч відбудеться в середу, 16 грудня, в Києві.