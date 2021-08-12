Тренер Магучих задумалась бросить работу после олимпийского скандала
Источник:Суспільне Спорт
После возвращения с Олимпиады в Токио тренер украинки Ярославы Магучих Татьяна Степанова заявила, что может уйти из профессии. Причиной стал хейт в адрес Магучих, связанный с ее объятиями с победительницей из России.
Травля в социальных сетях украинской спортсменки стала для нее серьезным стрессом.
К слову В этом не было никакой политической позиции, – Магучих ответила на хейт за фото с россиянкой
"Я ее отгораживала от таких стрессов, читала и ей пересказывала. Это для меня был очень большой стресс, мне даже тренером не хочется работать после этого.
У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину, и Ярославу так же... Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас хорошая страна, как хорошо мы живем. И после того, что произошло, для меня это был большой стресс", – заявила Степанова.
Также тренер указала, что ей поступило множество предложений переехать в другие страны, в том числе в Германии, в Россию, на Кипр или в Австрию.
Но мы здесь, мы остались и будем выступать на международной арене и приносить медали нашей стране,
– подчеркнула Степанова.
Скандал с Магучих: коротко
- Ярослава принесла Украине бронзовую награду на Олимпиаде в Токио. Магучих уступила представительнице Олимпийского комитета России Марии Ласицкене.
- После соревнований девушки обняли друг друга, что попало на фото. Ярослава закутала соперницу украинским флагом, а та украинку – флагом олимпийского комитета России.
- После этого Магучих начали травить в украинских соцсетях. На защиту спортсменки встали каратист Станислав Горуна, олимпийский чемпион Жан Беленюк, легкоатлетка Ольга Саладуха и мэр Днепра Борис Филатов.
- В Минобороны призвали прекратить травить Ярославу. Вместе с тем, в министерстве заявили, что хотят провести с Магучих "разъяснительную беседу".