Тренер Магучих задумалась бросить работу после олимпийского скандала

После возвращения с Олимпиады в Токио тренер украинки Ярославы Магучих Татьяна Степанова заявила, что может уйти из профессии. Причиной стал хейт в адрес Магучих, связанный с ее объятиями с победительницей из России.

Травля в социальных сетях украинской спортсменки стала для нее серьезным стрессом.

К слову В этом не было никакой политической позиции, – Магучих ответила на хейт за фото с россиянкой

"Я ее отгораживала от таких стрессов, читала и ей пересказывала. Это для меня был очень большой стресс, мне даже тренером не хочется работать после этого.

У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину, и Ярославу так же... Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас хорошая страна, как хорошо мы живем. И после того, что произошло, для меня это был большой стресс", – заявила Степанова.

Также тренер указала, что ей поступило множество предложений переехать в другие страны, в том числе в Германии, в Россию, на Кипр или в Австрию.

Но мы здесь, мы остались и будем выступать на международной арене и приносить медали нашей стране,

– подчеркнула Степанова.

Скандал с Магучих: коротко