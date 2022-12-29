Тренера вратарей Львова осудили в Беларуси: специалист не сможет вернуться в украинский клуб

Бывший голкипер сборной Беларуси Василий Хомутовский получил приговор от карательной судебной системы Беларуси. Известный тренер и экс-футболист будет существенно ограничен в своих правах.

В Беларуси состоялось судебное заседание по делу тренера вратарей Львова Василия Хомутовского. Экс-голкипера сборной Беларуси обвиняют в экстремизме. На самом деле Хомутовский выступает против преступного режима руководства Путина самопровозглашенного президента РБ Лукашенко.

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Хомутовский не сможет вернуться в Украину

Судья Ленинского районного суда Минска Татьяна Шотик приговорила Хомутовского к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашняя химия").

"Домашняя химия" – вид наказания, согласно которому человек не может выезжать за границу, посещать развлекательные мероприятия и выключать телефон.

Экс-голкипера сборной Беларуси обвиняли по статье 342 УК РБ ("Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок").

Из-за приговора репрессивной системы Беларуси Василий Хомутовский не сможет вернуться в Украину, где он работает в тренерском штабе Олега Дулуба в ФК Львов.