Тренер Ломаченко претендует на звание лучшего тренера года

Анатолий Ломаченко, который привел своего сына Василия Ломаченко к двум победам в 2021 году, имеет шанс стать лучшим. Тренер может получить награду за сделанную работу в уходящем году.

Номер один среди лучших

Анатолий Ломаченко может стать лучшим тренером года по версии WBA. Об этом идет речь на официальном сайте Всемирной боксерской организации.

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У Ломаченко-старшего два конкурента – Эдди Рейносо, наставник абсолютного чемпиона мира Сауля Альвареса, и Бен Дэвисон, тренер еще одного абсолютного чемпиона Джоша Тейлора и Дэвина Хейни.

В заявлении WBA говорится, что Ломаченко удалось снова выпрыгнуть на боксерскую вершину. Даже травмы, болезненные поражения и другие препятствия не помешали украинцу снова стать рядом с лучшими.

Как выступал Ломаченко в 2021 году