Тренер Ломаченко претендует на звание лучшего тренера года
Источник:WBA
Анатолий Ломаченко, который привел своего сына Василия Ломаченко к двум победам в 2021 году, имеет шанс стать лучшим. Тренер может получить награду за сделанную работу в уходящем году.
Номер один среди лучших
Анатолий Ломаченко может стать лучшим тренером года по версии WBA. Об этом идет речь на официальном сайте Всемирной боксерской организации.
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У Ломаченко-старшего два конкурента – Эдди Рейносо, наставник абсолютного чемпиона мира Сауля Альвареса, и Бен Дэвисон, тренер еще одного абсолютного чемпиона Джоша Тейлора и Дэвина Хейни.
В заявлении WBA говорится, что Ломаченко удалось снова выпрыгнуть на боксерскую вершину. Даже травмы, болезненные поражения и другие препятствия не помешали украинцу снова стать рядом с лучшими.
Как выступал Ломаченко в 2021 году
- В 2021 году украинский боксер дважды выходил на ринг. Сначала Ломаченко нокаутировал японца Масаоши Накатани. Для этого Василию понадобилось 9 раундов и два нокдауна.
- Уже в декабре того же года украинец был сильнее гонца Ричарда Комми. Бой длился все 12 раундов, ганский боксер побывал в нокдауне, но сумел восстановиться и продолжать встречу. Однако по единогласному решению судей победил Ломаченко. После поединка Василий рассказал, почему не стал добивать пораженного соперника. Украинцу просто стало жаль оппонента.
- Добавим, что Анатолий Ломаченко готовил в этом сезоне не только своего сына. Он помогал Александру Усику готовиться к бою против Энтони Джошуа. Ломаченко-старший внес большой вклад в победу Усика над британцем.