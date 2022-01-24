В воскресенье, 23 января, Ливерпуль сыграл на выезде против Кристал Пэлес. Победа в этом матче помогла "мерсисайдцам" сохранить второе место в турнирной таблице и продолжить борьбу за чемпионство.

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После матча часть болельщиков подошла к клубному автобусу Ливерпуля. К ним вышел главный тренер команды Юрген Клопп. Он был не с пустыми руками – с собой он вынес две бутылки пива, которые отдал болельщикам.

Стоит отметить, что пиво в клубном автобусе Ливерпуля – не диковинка. Сам Клопп рассказывал, что после победы над Манчестер Юнайтед на выезде со счетом 5:0, команда будет отмечать это с пивом по дороге домой.