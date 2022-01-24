У неділю, 24 січня, Ліверпуль зіграв на виїзді проти Кристал Пелес. Перемога в цьому матчі допомогла "мерсисайдцям" зберегти друге місце в турнірній таблиці та продовжити боротьбу за чемпіонство.

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Після матчу частина вболівальників підійшла до клубного автобуса Ліверпуля. До них вийшов головний тренер команди Юрген Клопп. Він був не з порожніми руками – з собою він виніс дві пляшки пива, які віддав вболівальникам.

Варто відзначити, що пиво в клубному автобусі Ліверпуля – не дивина. Сам Клопп розповідав, що після перемоги над Манчестер Юнайтед на виїзді з рахунком 5:0, команда буде відзначати це з пивом по дорозі додому.