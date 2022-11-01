Тренер Лейпцига выделил футболистов, которые являются движущей силой Шахтера в сезоне

В последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер будет принимать РБ Лейпциг. Накануне тренеры команд дали пресс-конференцию.

Главный тренер Лейпцига Марко Розе вспомнил игру двухлетней давности против Шахтера. Наставник немецкого клуба выделил двух игроков дончан, ведущих украинскую команду вперед.

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Розе: Я считаю, что команда отличная

В компанию к Михаилу Мудрику присоединился опытный опорник и ветеран "горняков" Тарас Степаненко.

У меня уже был опыт игры против Шахтера два года назад. Но состав команды изменился. Я считаю, что команда отличная: много смелости, много работоспособности, отличные защитники. А такие игроки, как Мудрик и Степаненко, очень отличаются и являются направляющими,

– рассказал Розе.

Руководитель немецкого клуба добавил, что его подопечные прилетели в Варшаву ради победы. Стратегически устраивающая Лейпциг ничья не будет тем итоговым результатом, который хочет видеть после финального свистка главный тренер немцев.

Поединок, который определит второго участника плей-офф Лиги чемпионов от группы "F", состоится 2 ноября в 19:45. Между клубами отставание в 3 балла в пользу Лейпцига.

Интересно, что Мудрик был одним из авторов голов в первой встрече Лейпцига и Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов. Тот матч закончился сенсационной победой "горняков" – 1:4.