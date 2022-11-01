Головний тренер Лейпцига Марко Розе пригадав гру дворічної давнини проти Шахтаря. Наставник німецького клубу виділив двох гравців донеччан, які ведуть українську команду уперед.

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Розе: Я вважаю, що команда відмінна

У компанію до Михайла Мудрика приєднався досвічений опорник та ветеран "гірників" Тарас Степаненко.

Я вже мав досвід гри проти Шахтаря два роки тому. Але наразі склад команди змінився. Я вважаю, що команда відмінна: багато сміливості, багато працездатності, чудові захисники. А такі гравці, як Мудрик і Степаненко, дуже вирізняються і є тими, що спрямовують,

– розповів Розе.

Керманич німецького клубу додав, що його підопічні прилетіли у Варшаву заради перемоги. Нічия, яка стратегічно влаштовує Лейпциг, не буде тим підсумковим результатом, який хоче бачити після фінального свистка головний тренер німців.

Важливо! Поєдинок, який визначить другого учасника плей-офф Ліги чемпіонів від групи "F" відбудеться 2 листопада о 19:45. Між клубами відставання у 3 бали на користь Лейпцига.

Цікаво, що Мудрик був одним із авторів голів у першій зустрічі Лейпцига та Шахтаря у цьогорічному груповому раунді Ліги чемпіонів. Той матч закінчився сенсаційною перемогою "гірників" – 1:4.