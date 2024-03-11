На выходных в итальянской Серии А произошел скандальный инцидент. В одном из матчей встречались аутсайдеры Лечче и Верона и минимальная победа досталась гостям, пишет 24 канал.

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Тренер Лечче слетел с катушек

После игры между тренером Лечче Роберто д'Аверсой и форвардом веронцев Тома Анри произошел конфликт. Мужчины перекинулись словами, а в итоге наставник "волков" головой ударил француза.

От удара Анри упал на газон. Позже Тома поднялся и попытался атаковать Роберто в ответ, но партнеры остановили игрока. В конце концов судья наградил д'Аверсу прямой красной карточкой.

Видео удара головой от д'Аверсы:

В свою очередь форварду Вероны рефери выписал "горчичник", который в итоге стал вторым и превратился в красную карточку. После матча официальный сайт Лечче объявил об отставке д'Аверсы из-за скандального инцидента.

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Лечче в сезоне 2023-2024

Роберто возглавил команду летом 2023-го и выдал крутой старт сезона – три победы и две ничьи в 5-ти матчах. Впрочем после этого команда впала в долгий кризис.

В следующих 23-х играх Серии А Лечче выиграл лишь дважды и приблизился к зоне вылета. Сейчас команда идет 15-й, всего в одном балле впереди опасной зоны. Верона же вышла на 13 место, имея на один балл больше "волков".