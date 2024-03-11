Звездный коллектив хозяев потерпел первое поражение в сезоне. Игра закончилась со счетом 2:3, пишет 24 Канал.

Читайте также Положил, как рукой: украинский легионер ударом со штрафного принес победу Лехии – видео

Никогда не стоит сдаваться

В стартовом составе Интера Майами вышел Сергей Кривцов. Он провел на поле полный матч и запомнился невероятным сейвом.

На старте встречи украинец спас флоридскую команду, оказавшись один на один с уругвайским форвардом Матиасом Коккаро, после грубой ошибки вратаря. Украинец, несмотря на почти безнадежную ситуацию, сыграл до конца и стал героем эпизода, который завирусился в сети.

Эталонная игра Кривцова в защите: смотрите видео

Напомним, что в середине февраля появлялись слухи, что украинец мог покинуть Интер Майами из-за финансовых проблем в клубе, которые были связаны с высокой зарплатной ведомостью. "Цапли" рассматривали возможность попрощаться с пятью игроками, среди которых был и Сергей Кривцов, но, в итоге, отпустили только троих.

Отметим, что украинский защитник сыграл во всех 5 официальных матчах своей команды в нынешнем сезоне, результативными действиями не отмечался.

Справка. Несмотря на поражение, Интер Майами продолжает оставаться лидером Восточной конференции МЛС. Следующий поединок клуб Дэвида Бекхэма проведет 14 марта в 2:15 против Нэшвилла в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.