Хочется, чтобы украинские болельщики поняли, – тренер Крылья Советов о переходе Иванисени

Во всех футбольных лигах России выступают 49 украинцев. Недавно в Россию переехал Дмитрий Иванисеня, который не так давно заслужил права сыграть в составе сборной Украины.

Иванисеня и его семья понимали, что попадут под давление

Уже экс-лидер луганской Зари Иванисеня неожиданно решил продолжить карьеру в российском клубе Крылья Советов.

Узнайте больше Футболист сборной Украины Иванисеня перешел в российские Крылья Советов

Ожидаемо украинские болельщики негативно встретили переезд Дмитрия в страну-агрессор.

Главный тренер Крылья Советов Игорь Осинькин надеется, что украинцы поймут и примут решение Иванисени.

Мы понимали, что этим переходом он попадет под определенное давление, а главное – понимали он и его семья. Но с нашей стороны комментировать нечего – мы видим, что это надежный, хороший, правильный человек, достойный понимания. Очень хочется, чтобы эта ситуация была как можно спокойнее, а украинские болельщики ее поняли и приняли,

– сказал Осинькин.