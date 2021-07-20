Іванісеня і його сім'я розуміли, що потраплять під тиск

Уже екслідер луганської Зорі Іванісеня несподівано вирішив продовжити кар'єру у російському клубі Крилья Советов.

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Очікувано українські вболівальники негативно зустріли переїзд Дмитра до країни-агресора.

Головний тренер Крилья Советов Ігор Осінькін сподівається, що українці зрозуміють та приймуть рішення Іванісені.

Ми розуміли, що цим переходом він потрапить під певний тиск, а головне – розуміли він і його сім'я. Але з нашого боку коментувати нічого – ми бачимо, що це надійна, хороша, правильна людина, гідна розуміння. Дуже хочеться, щоб ця ситуація була якомога спокійнішою, а українські вболівальники її зрозуміли і прийняли,

– сказав Осінькін.