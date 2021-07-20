Иванисеня и его семья понимали, что попадут под давление
Уже экс-лидер луганской Зари Иванисеня неожиданно решил продолжить карьеру в российском клубе Крылья Советов.
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Ожидаемо украинские болельщики негативно встретили переезд Дмитрия в страну-агрессор.
Главный тренер Крылья Советов Игорь Осинькин надеется, что украинцы поймут и примут решение Иванисени.
Мы понимали, что этим переходом он попадет под определенное давление, а главное – понимали он и его семья. Но с нашей стороны комментировать нечего – мы видим, что это надежный, хороший, правильный человек, достойный понимания. Очень хочется, чтобы эта ситуация была как можно спокойнее, а украинские болельщики ее поняли и приняли,
– сказал Осинькин.
- Иванисеня перешел в Зарю из тбилисского Динамо в середине июля 2019 года. В прошлом сезоне Дмитрий сыграл 31 поединок за луганчан. В его активе 7 голов.
- Соглашение Дмитрия с Зарей закончилась 30 июня 2021 года. Поэтому он перешел в Крылья Советов в статусе свободного агента.
- В 2019 году Иванисеня дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Эстонии.