Тренер Краматорска не успел выехать из Рубежного, потому что его авто уничтожили оккупанты
Источник:FootBoom
Помощник главного тренера ФК Краматорск Александр Мальцев находится в зоне боевых действий. Специалист не успел уехать из Рубежного.
Специалист застрял в Рубежном
Тренер Краматорска находится в Рубежном, где идут ожесточенные бои с оккупантами. Об этом сообщает FootBoom.
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Мальцев не успел вовремя уехать из города. Его авто разбомбили кафиры. От постоянных обстрелов специалист прячется в подвале собственного дома.
Краматорск выступает в первой лиге Украины. Первую часть сезона-2021/2022 команда закончила на 12 месте в турнирной таблице чемпионата.
Чемпионат Первой лиги Украины окончен досрочно.
Рубежное, что в Луганской области – один из пунктов, где украинцы пытаются восстановить контроль над территорией.