Бегович призывает всех помогать украинцам

Футболист озабочен ситуацией в Украине. Он подчеркнул, что россияне воюют за то, что им не положено.

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Роль посла ООН по делам беженцев возвращает мне тяжелые воспоминания. Никому не приятно видеть людей, которых вынужденно переместили войны. Это ужасно. Они бьются за то, что не было их,

– сказал он.

Бегович призывает мир помогать убегающим от войны украинцам.

"Ничего хорошего из этого не выйдет, это принесет только страдание. Люди теряют вещи или, что еще хуже, близких. Я пытаюсь сделать все, что в моих силах. Эти люди предпочли бы вести обычную жизнь, а теперь их жизнь перевернулась с ног на голову.

Будьте открыты, милосердны и полезны, насколько это возможно. В общем, в нашем обществе все хорошо, но в эти моменты мы всегда можем сделать больше", – отметил боснийский голкипер.