Специалист застрял в Рубежном

Тренер Краматорска находится в Рубежном, где идут ожесточенные бои с оккупантами. Об этом сообщает FootBoom.

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Мальцев не успел вовремя уехать из города. Его авто разбомбили кафиры. От постоянных обстрелов специалист прячется в подвале собственного дома.

Краматорск выступает в первой лиге Украины. Первую часть сезона-2021/2022 команда закончила на 12 месте в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат Первой лиги Украины окончен досрочно.

Рубежное, что в Луганской области – один из пунктов, где украинцы пытаются восстановить контроль над территорией.