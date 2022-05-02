Фахівець застряг у Рубіжному
Тренер Краматорська наразі перебуває в Рубіжному, де точаться запеклі бої з окупантами. Про це повідомляє FootBoom.
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Мальцев не встиг вчасно виїхати з міста. Його авто розбомбили окупанти. Від постійних обстрілів фахівець ховається у підвалі власного будинку.
Краматорськ виступає у Першій лізі України. Першу частину сезону-2021/2022 команда закінчила на 12-му місці у турнірній таблиці чемпіонату.
Чемпіонат Першої ліги України закінчено достроково.
Рубіжне, що на Луганщині – один із пунктів, де українці намагаються відновити контроль над територією.