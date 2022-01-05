Не придерживался советов тренера
По словам тренера, они с Комми тщательно готовились к поединку против украинца. Однако Ричард не придерживался проработанных установок.
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"Я говорил ему держать руки наверху – он часто опускал их в ходе поединка. Ричард делал это чаще, чем я от него ожидал в бою против левшей. Опускание его левой руки – это была большая ошибка. Я говорил ему закручивать влево, крутиться как акула, бить, переводить на корпус и использовать джеб", – сказал Розье.
Тренер вспомнил свои эмоции на поединке своего подопечного.
Помню, как я сидел и думал: "Я говорил ему держать руки высоко и плотно". Ломаченко быстрый. Нельзя ждать, пока Лома сделает подобные вещи, ведь он этого не оставит,
– добавил наставник гонца.
Ломаченко уверенно победил Комми.
- В декабре 2021 года Василий Ломаченко избил ганского боксера Ричарда Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental.
- Поединок мог завершиться нокаутом от украинца. По словам Василия, он не стал добивать ганца, поскольку ему было его жалко.