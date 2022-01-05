Не придерживался советов тренера

По словам тренера, они с Комми тщательно готовились к поединку против украинца. Однако Ричард не придерживался проработанных установок.

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"Я говорил ему держать руки наверху – он часто опускал их в ходе поединка. Ричард делал это чаще, чем я от него ожидал в бою против левшей. Опускание его левой руки – это была большая ошибка. Я говорил ему закручивать влево, крутиться как акула, бить, переводить на корпус и использовать джеб", – сказал Розье.

Тренер вспомнил свои эмоции на поединке своего подопечного.

Помню, как я сидел и думал: "Я говорил ему держать руки высоко и плотно". Ломаченко быстрый. Нельзя ждать, пока Лома сделает подобные вещи, ведь он этого не оставит,

– добавил наставник гонца.

Ломаченко уверенно победил Комми.