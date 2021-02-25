Німецький тренер Ліверпуля Юрген Клопп не проти змінити клубну кар'єру на роботу у збірній. Наставник готовий піти на жертви заради національної команди Німеччини.

53-річний наставник вже не вперше заявляє, що готовий кардинально змінити свою тренерську кар'єру. У збірній Німеччини розглядають кандидатуру наставника "червоних" на заміну Йоахіму Льову, який понад 14 років тренує команду та досягнув чималих успіхів.

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Клопп очолить збірну Німеччини?

Однак останнім часом гра німецької збірної є не такою ж і переконливою. На чемпіонаті світу-2018 фаворити турніру посіли останнє місце у квартеті групового етапу, де виступали разом з командами Швеції, Мексики та Республіки Корея. Клопп готовий очолити тренерський місток Німеччини після проведення чемпіонату Європи-2022.

Контракт Льова зі збірною Німеччини спливає 31 липня 2022 року.

Керівництво англійського клубу впевнене, що спеціаліст не покине Ліверпуль найближчим часом. За даними спеціалізованого видання T ransfermarkt, угода Клоппа з грандом АПЛ розрахована до кінця червня 2024 року. "Червоні" всіма силами намагатимуться переконати тренера, який працює в Англії з 2015 року, залишитись у клубі.

Раніше Юрген заявляв, що робота у "мерсісайдській" команді його останньою на клубному рівні. Наступний етап розвитку – національна збірна рідної країни.