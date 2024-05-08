Тису не переплывал: украинский тренер, возглавивший Шериф, рассказал, как пересек границу

Украинский тренер Юрий Гура неожиданно трудоустроился в самом титулованном клубе Молдовы. Ранее специалист продуктивно работал с Александрией.

Тираспольский Шериф объявил о начале сотрудничества с украинцем Юрием Гурой. Это первый зарубежный опыт 47-летнего тренера.

Читайте также В УАФ отреагировали на ситуацию с футболистом Хуста, которого задержали работники ТЦК

Гура: Комиссовали задолго до войны

Во время военного положения разрешение на выезд за границу спортсменов и тренеров строго регламентируется. Поэтому у новоиспеченного тренера Шерифа поинтересовались, как он сумел выехать из Украины. Впрочем, специалист отметил, что у него были законные основания пересечь границу.

Я комиссован еще задолго до войны. Мне после футбольной карьеры поставили диагноз – остеоартроз тазобедренного сустава, мне полностью заменили сустав и я не пригоден к военной службе. Поэтому выехал из нашей страны я законно,

– рассказал Гура.

Отметим, что Шериф дислоцируется в непризнанном мировым сообществом Приднестровье. Однако клуб из Тирасполя продолжает выступать в чемпионате Молдовы и имеет право представлять страну в еврокубках. Ранее с Шерифом успешно работал нынешний тренер Кривбасса Юрий Вернидуб.

Напомним, что в прошлом году Минспорта публиковал список украинских спортсменов, которые после начала войны не вернулись в Украину из-за рубежа. В перечне оказались даже действующие игроки сборной Украины по футболу Артем Довбик, Михаил Мудрик, Илья Забарный, Анатолий Трубин. Однако впоследствии министерство убрало список и более тщательно проверило спортсменов, которые выехали из Украины.