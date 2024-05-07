Тирапольский Шериф, который является самым титулованным клубом Молдовы, объявил о назначении на должность главного тренера украинского специалиста Юрия Гуры.

Читайте также Лидер защиты "вишен": Забарного номинировали на лучшего игрока сезона

Юрий Гура возглавил клуб из "Приднестровья"

Срок действия контракта с 47-летним украинским специалистом не сообщается. Юрий Гура уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Гура родился в городе Александрия. Большую часть карьеры он провел в Казахстане, после чего вернулся в Украину, где выступал за УкрАгроКом.

Напомним, что последним местом работы Юрия Гуры была Александрия, которую он оставил в декабре 2022 года. До этого он работал с молодежной командой Александрии.

До полномасштабного военного вторжения России в Украину Шериф возглавлял украинский тренер Юрий Вернидуб. Под его руководством клуб из Тирасполя впервые в истории играл в групповом этапе Лиги чемпионов.