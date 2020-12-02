Турецкий Галатасарай в январе может купить форварда Гента и сборной Украины Романа Яремчука.

По информации Sport.ua, главный тренер стамбульского клуба Фатих Терим уже дал согласие руководства на покупку 24-летнего нападающего, которого будет рад видеть среди своих подопечных.

К слову Яремчук может продолжить карьеру в составе чемпиона Бельгии

Ранее вопрос о покупке Яремчука должен был решиться после проведения выборов президента клуба, намеченных на 19-26 декабря. Однако из-за запрета правительства Турции на проведение массовых мероприятий, что вызвано ростом заболеваемости коронавируса, выборы в указанные сроки не состоятся, а руководить клубом продолжит действующая администрация.

По этой причине уже сейчас Галатасарай активно начал работать над формированием трансферных приоритетов на ближайшее окно, и Роман Яремчук находится на вершине списка.

Что известно о Яремчуке

24-летний Яремчук перешел в Гент из киевского Динамо Киев за 2 миллиона евро летом 2017 года. Сейчас Тransfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 15 матчей, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.