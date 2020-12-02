Турецький Галатасарай в січні може купити форварда Гента і збірної України Романа Яремчука.

За нашою Sport.ua, головний тренер стамбульського клубу Фатіх Терім уже дав згоду керівництва на покупку 24-річного нападника, якого буде радий бачити серед своїх підопічних.

До слова Яремчук може продовжити кар'єру в складі чемпіона Бельгії

Раніше питання про покупку Яремчука мало вирішити після проведення виборів президента клубу, намічених на 19-26 грудня. Однак через заборону уряду Туреччини на проведення масових заходів, що викликано зростанням захворюваності коронавірусу, вибори в зазначені терміни не відбудуться, а керувати клубом продовжить діюча адміністрація.

З цієї причини вже зараз Галатасарай активно почав працювати над формуванням трансферних пріоритетів на найближче вікно, і Роман Яремчук перебуває на вершині списку.

Що відомо про Яремчука

24-річний Яремчук перейшов у Гент з київського Динамо Київ за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста в 11 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Яремчук провів 15 матчів, відзначившись 8 голами і 3 результативними передачами.