Тренер Галатасарая схвалив покупку українця Яремчука
Турецький Галатасарай в січні може купити форварда Гента і збірної України Романа Яремчука.
За нашою Sport.ua, головний тренер стамбульського клубу Фатіх Терім уже дав згоду керівництва на покупку 24-річного нападника, якого буде радий бачити серед своїх підопічних.
До слова Яремчук може продовжити кар'єру в складі чемпіона Бельгії
Раніше питання про покупку Яремчука мало вирішити після проведення виборів президента клубу, намічених на 19-26 грудня. Однак через заборону уряду Туреччини на проведення масових заходів, що викликано зростанням захворюваності коронавірусу, вибори в зазначені терміни не відбудуться, а керувати клубом продовжить діюча адміністрація.
З цієї причини вже зараз Галатасарай активно почав працювати над формуванням трансферних пріоритетів на найближче вікно, і Роман Яремчук перебуває на вершині списку.
Що відомо про Яремчука
24-річний Яремчук перейшов у Гент з київського Динамо Київ за 2 мільйони євро влітку 2017 року. Зараз Тransfermarkt оцінює футболіста в 11 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні Яремчук провів 15 матчів, відзначившись 8 голами і 3 результативними передачами.
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