"Два интеллекта": тренер Фьюри перед битвой за абсолют назвал способность Усика, которая его поражает

В саудовском Эр-Рияде 18 мая на "Kingdom Arena" состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. За него будут соревноваться непобедимые до этого Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Оба боксера сейчас проходят подготовку к битве в тренировочных лагерях. Оттуда они периодически делятся информацией с болельщиками и пытаются залезть в голову друг другу.

Читайте также Собираются использовать все свои трюки, – Уоррен прокомментировал судейство перед боем Усик – Фьюри

Уважение к Усику

Своими ожиданиями от "боя века" поделился тренер обладателя пояса WBC Шугар Хилл Стюард. Он рассказал о своей зоне ответственности при подготовке Тайсона Фьюри:

Я продумал все возможные варианты. Я не просто просыпаюсь и говорю: о, нужен нокаут, и все. У меня есть голова, которую я использую. Я много думаю. Мне приходится думать обо всем, что может или должно произойти. Я собираю все это вместе и делаю так, чтобы все получилось.

Также американский тренер назвал сильную сторону Александра Усика, которая делает из него очень опасного боксера.

Меня поражает способность Усика побеждать. То, как он умеет создавать выигрышные ситуации. Мне неважно, нокаутирует он всех или нет. Усик знает, как побеждать, очевидно, что он непобедимый, как и Тайсон. Вот что меня интересует – два интеллекта,

– сказал Стюард.

. Ранее Шугар Хилл Стюард рассказал, что к бою с Александром Усиком он будет менять тактику для Тайсона Фьюри из-за того, что украинец левша.

Напомним, что "Цыганский король" накануне заявил, что саудовские шейхи пообещали ему миллиард долларов за 10 боев. Он назвал соперников, которые входят в этот список.