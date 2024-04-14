Тренер Тайсона Фьюри изменит тактику перед боем за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе из-за комментариев промоутера Александра Красюка. Также он указал на некоторые ошибки своего подопечного.

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Изменение тактики за месяц до боя

Шугар-Гилл Стюард отметил, что Тайсон Фьюри не слишком успешно работает с левшой, а в бою с Усиком – это хуже всего.

Я не был в его углу во время боя с Валлином, и с тех пор мы не сталкивались с левшой, поэтому не было ничего, что можно было бы изменить. Речь идет о том, чтобы добавить что-то к тому, что у него уже есть. У Тайсона большой ум, он очень умный, он один из лучших. Бой с Валлином он все равно выиграл, проблемы у него были из-за рассечения, которое он получил,

– рассказал тренер Фьюри.

Также он отметил, что собирается несколько изменить тактику, но разглашать, что именно, не будет.

Действительно ли (Красюк) так сказал? Возможно, мне придется кое-что изменить в лагере. Я не собираюсь говорить вам, что я собираюсь изменить, очевидно. Я не могу разглашать наш план на бой с Усиком. Но я буду вносить некоторые коррективы,

– добавил Шугар-Гилл Стюард.

Напомним, что промоутер Александра Усика, Александр Красюк, недавно заявил, что Фьюри не знает как противостоять Шульге, поэтому не знает концепции.

Отметим. Ранее Тайсон Фьюри рассказал, что он в фантастической форме. А также он получил свое секретное оружие в виде отца, который находится в лагере.