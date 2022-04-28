Тренер Днепра-1 приехал в расположение Динамо перед благотворительным матчем в Загребе

Киевское Динамо находится в Загребе, где сыграет в благотворительном матче против местного "Динамо". В расположение киевлян посетил главный тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич.

Посетил чемпиона Украины

После войны Игорь Йовичевич покинул Украину и вернулся в родную Хорватию. Наставник Днепра-1 решил воспользоваться случаем, посетив тренировку чемпиона Украины перед игрой в Загребе.

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Игорь Йовичевич тепло встретился с футболистами киевского "Динамо".

Напомним, что в составе "бело-синих" играет нападающий Днепра-1 Артем Довбык. Речь о трансфере не идет. Футболист просто поддерживает форму в составе динамовцев, выступая в благотворительных поединках. Довбик уже провел дебютный матч против дортмундской Боруссии (2:3).



Йовичевич посетил Динамо / Фото СК Днепр-1

Хорватский специалист не собирается покидать тренерский мостик днепровского клуба. Йовичевич хочет доработать контракт, подписанный с украинской командой.

. Благотворительный матч Динамо Загреб – Динамо Киев начнется 28 апреля в 19.00.