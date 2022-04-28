Тренер Днепра-1 приехал в расположение Динамо перед благотворительным матчем в Загребе
Источник:фейсбук СК Днепр-1
Киевское Динамо находится в Загребе, где сыграет в благотворительном матче против местного "Динамо". В расположение киевлян посетил главный тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич.
Посетил чемпиона Украины
После войны Игорь Йовичевич покинул Украину и вернулся в родную Хорватию. Наставник Днепра-1 решил воспользоваться случаем, посетив тренировку чемпиона Украины перед игрой в Загребе.
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Игорь Йовичевич тепло встретился с футболистами киевского "Динамо".
Напомним, что в составе "бело-синих" играет нападающий Днепра-1 Артем Довбык. Речь о трансфере не идет. Футболист просто поддерживает форму в составе динамовцев, выступая в благотворительных поединках. Довбик уже провел дебютный матч против дортмундской Боруссии (2:3).
Йовичевич посетил Динамо / Фото СК Днепр-1
Хорватский специалист не собирается покидать тренерский мостик днепровского клуба. Йовичевич хочет доработать контракт, подписанный с украинской командой.
- Йовичевич вместе с супругой выходил на мирные акции в Загребе.
- Наставник Днепра-1 записывал обращение к украинскому народу, удивившему весь мир.